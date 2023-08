Turmfalken-Rettung in Meerane: Warum sogar Technik aus Bayern geholt werden musste

Nach rund 24 Stunden in einer misslichen Position genießt ein Turmfalken-Weibchen wieder seine Freiheit. Nachdem eine erste Rettungsaktion der Feuerwehr am Mittwoch nicht von Erfolg gekrönt war, konnte das Tier am Donnerstag befreit werden. Ornithologe Jens Hering, Mitarbeiter im Umweltamt des Landkreises Zwickau, war – neben weiteren Helfern...