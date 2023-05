Umstrittenes Bauprojekt: Der Stahlkoloss von Glauchau

Das nahezu monströse Stahlgerüst zieht die Blicke der Passanten auf sich. "Was soll das denn werden?" fragt eine Frau, die gerade vorüberkommt und sich über das Ausmaß der stählernen Konstruktion wundert. Die Rede ist vom künftigen Durchgang, der eine Verbindung von der Fußgängerzone in Glauchau zur Gewerbegasse und dem ehemaligen Arbeitsamt an...