Unfall auf der B 180 in Waldenburg: Suzuki überschlägt sich und landet auf Feld

Die 38-jährige Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die Altenburger Straße gesperrt werden.

Nach einem Unfall hat sich am Donnerstag in der Mittagszeit für rund eine Viertelstunde eine Vollsperrung der B 180 in Waldenburg erforderlich gemacht. Polizei und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Grund: Eine 38-jährige Frau, die mit einem Suzuki unterwegs war, ist von der Fahrbahn abgekommen. „Der Wagen hat sich...