Unfall auf der Badener Straße in Meerane: Mopedfahrer kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus

Ein Vorfahrtsfehler war Auslöser für den Zusammenstoß im Stadtzentrum. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 3000 Euro.

Verkehrsbehinderungen hat es am Freitagfrüh im Stadtzentrum in Meerane gegeben. Grund war ein Unfall auf der Badener Straße, die zwischenzeitlich auch voll gesperrt werden musste. An der Unfallstelle sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz gewesen. Der Grund: Um 7.20 Uhr stieß eine 46-jährige VW-Fahrerin mit einem 17-jährigen...