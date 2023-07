Unfallflucht in Glauchau: Frau muss Auto ausweichen und kommt von Straße ab

Glauchau.

Eine 26-jährige Frau ist am Dienstagabend in Glauchau im Ortsteil Höckendorf von der Fahrbahn gedrängt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr sie auf der Umgehungsstraße von Meerane in Richtung Glauchau. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein dunkler Wagen entgegen, der auf ihre Fahrspur geriet. Die Opelfahrerin wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet sie auf den Grünstreifen und streifte zwei Baken. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 750 Euro. Der Verursacher fuhr weiter ohne seine Personalien bekanntzumachen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Autofahrer machen können. Hinweise nimmt das Revier in Glauchau unter Ruf 03763 640 entgegen. (fp)