Unfallflucht in Meerane: Sattelzug rammt BMW

Ein unbekannte Lkw-Fahrer war an der Hauptstraße rückwärts in einen Landwirtschaftsweg gestoßen, wo ein Pkw parkte.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit hohem Sachschaden und anschließender Unfallflucht in Waldsachsen. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, hatte ein Sattelzug am Montag gegen 22.45 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Meerane in Richtung Crimmitschau befahren. An der Ecke zur Straße Am Reiterhof sei der unbekannte Fahrer in einen...