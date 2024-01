Unwetterwarnung für Teile des Landkreises Zwickau: So ist die Lage am Mittwoch

Enorme Glatteis-Gefahr auf den Straßen in Westsachsen: Rettungsdienst mit zusätzlichen Fahrzeugen im Einsatz, Winterdienst fährt Extra-Schichten und Radfahrer stürzen am Ring in Zwickau – ein Überblick.

Aufgrund der Glatteis-Gefahr hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für Teile des Landkreises Zwickau herausgegeben. Das betrifft nach aktuellem Stand am Mittwoch vor allem den südlichen Teil des Kreisgebietes, inklusive der Stadt Zwickau. Auf den Straßen kann es wahrscheinlich ab den Mittagsstunden glatt werden. Die...