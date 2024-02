Urkunde für das Spielzeug-Land in Glauchau: Welchen positiven Effekt die Auszeichnung als bestes Fachgeschäft bringt

Die Preisübergabe ist auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erfolgt. Dort gehören die Mitarbeiterinnen aus dem Spielzeug-Land zu den Stammgästen. Diesmal haben sie weitaus mehr Zeit als sonst gebraucht.

Silke Puschmann und Hendrikje König haben eine Urkunde von der Spielwarenmesse in Nürnberg mitgebracht. Dort nahmen die beiden Mitarbeiterinnen aus dem Spielzeug-Land in Glauchau die Auszeichnung für den ersten Platz beim Internet-Voting zum „Fachgeschäft des Jahres 2023“ in Empfang. Die Übergabe erfolgte am Stand der Zeitung „Das...