Vermisste 16-Jährige aus Meerane wohlbehalten wieder aufgetaucht

Die Polizei gibt wenige Stunden nach der Vermisstenmeldung entwarnung: Das Mädchen ist gefunden worden.

Meerane.

Dreieinhalb Stunden nachdem die Polizei die Öffentlichkeitsfahnung begonnen hatte, gibt es Entwarnung: Die seit Freitagnachmittag vermisste 16-Jährige aus Meerane ist wieder aufgetaucht. „Sie wurde aufgefunden und ist wohlauf“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Beamten hatten am Sonntagvormittag um Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen gebeten. Es hatte am Freitagnachamittag gegen 17 Uhr die Meeraner Wohnung verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt. Freunde sagen die 16-Jährige am Samstagnachmittag noch einmal im Stadtgebiet, danach war sie bis zum frühen Sonntagnachmittag vorübergehend verschwunden. (upa/ael)