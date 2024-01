Vier Verletzte bei Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst mitten in der Nacht

Die Autobahn war in der Nacht von Montag zu Dienstag rund vier Stunden in Richtung Erfurt voll gesperrt. Unter den Verletzten befindet sich auch ein fünfjähriges Kind. Was bisher zur Ursache und zum Schaden bekannt ist.

Da ein 25-jähriger Chinese mitten in der Nacht am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist, hat sich ein schwerer Unfall auf der Autobahn A 4 ereignet. Sie blieb zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Glauchau-West in Fahrtrichtung Erfurt rund vier Stunden voll gesperrt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot von Feuerwehr und...