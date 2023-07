Waldenburger Markt bekommt ein Café

Die 32-jährige Susann Hoffmann will am Markt in Waldenburg ein Café mit Buchladen eröffnen. Nach Jahren in der Fremde zieht es sie mit ihrer Familie in die Töpferstadt zurück.

In einem guten Buch blättern, dazu einen Espresso oder eine kühle italienische Limonade trinken und draußen die Sonne genießen. Das ist keine Szene, die sich irgendwo in Italien abspielt, das soll künftig in Waldenburg möglich sein, konkret am Markt. Eine rosa Bank und ein Aufsteller vor dem Schaufenster zeugen davon, dass sich etwas an...