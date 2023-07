Warum das Meeraner Museum plötzlich schließt

Wer ins Meeraner Heimatmuseum will, steht vor verschlossener Tür. Ein Zettel am Eingang des Alten Rathauses, in dem das Museum untergebracht ist, verrät, dass die Schließung recht lange dauert. Voraussichtlich bis zum 3. November dieses Jahres. Hintergrund der Schließung ist die geplante Umstrukturierung des Museums.