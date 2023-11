Was am ersten Adventswochenende in Glauchau los ist

Von Pyramidenanschieben über Spielzeugausstellung bis zur Party – den Glauchauern wird am ersten Adventswochenende jede Menge geboten.

Auch wenn der Glauchauer Weihnachtsmarkt erst am 8. Dezember öffnet, so wird den Einwohnern und Gästen bereits am ersten Adventswochenende einiges geboten, um sich so richtig auf die Weihnachtszeit einstimmen zu lassen. Dazu gibt es mehrere Gelegenheiten.