Was mit dem Glauchauer Malzhaus passiert

Viel scheint nicht mehr übrig zu sein vom prominenten Malzhaus in Glauchau. Nach und nach sind Gebäudeteile abgetragen worden. Das komplette Dach fehlt, vom westlichen Giebel in Richtung Marienstraße 48 ist nur noch die untere Hälfte vorhanden, und der gegenüberliegende Giebel ist aufwendig abgestützt worden. Was passiert in dem Gebäude,...