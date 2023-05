Was Musiker aus Westsachsen in Salzburg treiben

Das Ensemble Amadeus verbringt das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende in der Mozart-Stadt Salzburg. Aber nicht nur zum Vergnügen werden sich die 30 Orchestermitglieder und 21 Angehörigen in Österreich aufhalten, das Ensemble wird auch zwei Konzerte spielen, nämlich am Samstag in der Evangelischen Christuskirche und am Sonntag im Schloss Mirabell...