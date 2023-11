Wegen Glatteis auf der B 175 in Glauchau: Polizei musste Brücke sperren und auf Winterdienst warten

Vier Unfälle innerhalb von wenigen Minuten gab es am Mittwochfrüh auf der stark befahrenen Straße. Die Beamten sprechen von einer „spiegelglatten Brücke“.

Aufgrund von Glatteis hat sich Polizei in Glauchau für eine eher ungewöhnliche Maßnahme entschieden: Die Beamten haben am Mittwochfrüh die Brücke der B 175 über die Flutrinne voll gesperrt. Über die Entscheidung hat Polizeisprecherin Christina Friedrich am Donnerstagvormittag informiert: „Die spiegelglatte Brücke wurde bis zum Eintreffen...