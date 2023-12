Weihnachtsmarkt in Meerane eröffnet: Was kosten Glühwein, Roster, Waffeln und Co.?

Auf dem Teichplatz und auf dem Markt duftet es nach süßen und herzhaften Leckereien. Der Budenzauber wurde am Freitagnachmittag eröffnet. In den Abendstunden strömten tausende Besucher in die Innenstadt. Tolle Fotos vom Auftakt.

Für eine mit Glühwein gefüllte Tasse werden auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane unterschiedliche Preise aufgerufen. Sie reichen von 3 Euro an den Ständen des Handels- und Gewerbevereins (HGV) auf dem Markt bis zu 4 Euro am Stand des Lions-Clubs auf dem Teichplatz. Das sei, so heißt es, vor allem auf die Kosten beim Einkauf zurückzuführen....