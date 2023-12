Weihnachtsmarkt in Waldenburg: Lichteln mit zwei Takten

Weihnachten und Mopeds – in Waldenburg passt das zusammen. So reiste Dominic Baumgart (Mitte) mit einem Habicht aus Schlunzig an. Marcus Gäßler (rechts) hat den Treff mit dem Verein Dorfstraße Franken und den Fronsdorfer Waffenschmieden organisiert. Bild: Andreas Kretschel