Weihnachtssterne lösen Schlossweihnacht ab: Was Besucher am ersten Wochenende im Advent in Waldenburg alles erwartet

Von A wie Adventskalender über W wie Whiskytasting bis Z wie Zweitaktlichteln. An verschiedenen Stellen in der Töpferstadt wird am Samstag und Sonntag auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Auf Schlossweihnacht und Adventszauber folgen die „Waldenburger Weihnachtssterne“. Unter diesem Motto haben die Akteure aus der Töpferstadt zahlreiche Angebote am ersten Adventswochenende gebündelt. Was Besucher am Samstag und Sonntag nicht verpassen sollten. Auf Schlossweihnacht und Adventszauber folgen die „Waldenburger Weihnachtssterne“. Unter diesem Motto haben die Akteure aus der Töpferstadt zahlreiche Angebote am ersten Adventswochenende gebündelt. Was Besucher am Samstag und Sonntag nicht verpassen sollten.