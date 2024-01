Wie es an der Glauchauer Palla-Brache weitergeht

Knapp zwei Jahre nach Ersteinreichung der Anträge ist die Baugenehmigung für die Palla-Brache in Glauchau erteilt worden. Doch was heißt das wirklich?

Wenn man alles zusammenzählt, sollen in den Gebäuden des Palla-Komplexes in der Glauchauer Innenstadt mehr als 100 Wohnungen entstehen. Ein Mammutprojekt, das sich der Eigentümer, die German Real Estate Bayreuth, vorgenommen hat. Nachdem im Februar 2021 der Stadtrat den Verkauf des riesigen Komplexes an der Otto-Schimmel-Straße, am...