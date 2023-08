Wie Glauchau mit diesem Schandfleck umgeht

Das marode Haus an der Hoffnung in Glauchau soll abgerissen werden, wenn der Technische Ausschuss am Montag zustimmt. Doch die Sache hat einen Haken.

Die hässlichen Schmierereien, die den Giebel des Hauses schon viele Jahre lang „zieren“, sollen bald verschwinden. Die Fassade am Haus an der Hoffnung 57 im Glauchauer Stadtzentrum soll aber nicht gereinigt oder gar saniert werden, sondern die Stadt als Eigentümerin der Immobilie hat ganz andere Pläne: Das leerstehende Gebäude soll weg.... Die hässlichen Schmierereien, die den Giebel des Hauses schon viele Jahre lang „zieren“, sollen bald verschwinden. Die Fassade am Haus an der Hoffnung 57 im Glauchauer Stadtzentrum soll aber nicht gereinigt oder gar saniert werden, sondern die Stadt als Eigentümerin der Immobilie hat ganz andere Pläne: Das leerstehende Gebäude soll weg....