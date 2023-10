Wie ist das Verhältnis von Staat und Kirche in Russland? In Glauchau soll dazu ein Vortrag Antworten bieten

Im Lutherhaus in Glauchau thematisiert ein Vortrag eines Wissenschaftlers die Rolle der Orthodoxen Kirche in Russland in Vergangenheit und Gegenwart.

Das Verhältnis der Orthodoxen Kirche zum Staat Russland soll an diesem Freitag, 21. Oktober, Gegenstand eines Gemeindeabends in Glauchau sein, zu dem ins Lutherhaus (Dorotheenstraße/Ecke Wilhelmstraße) eingeladen wird. Gäste und zugleich auch Referenten der Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnen soll, sind der Pfarrer Matthias Große und der...