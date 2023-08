XXL-Baustellen in Meerane: Was Busfahrer auf den engen Umleitungsstrecken erleben

Chemnitzer Straße und Goethestraße bleiben monatelang gesperrt. Deshalb muss die Buslinie 105 zum Teil über andere Strecken rollen und Ersatzhaltestellen ansteuern. Ein Reporter der „Freien Presse“ ist mitgefahren.

2,50 Meter breit. 12,50 Meter lang. 10 Tonnen schwer. So lauten einige technische Daten des Mercedes-Busses, den Jörg Kießling durch die Oststraße in Meerane steuert. Sie hat sich durch die Vollsperrung der Chemnitzer Straße zu einem Nadelöhr entwickelt. Vor allem in den Morgenstunden. Der Grund: An der Oststraße befinden sich mit der...