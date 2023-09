XXL-Modernisierung: Warum Meerane rund zehn Millionen Euro in seine Stadthalle stecken kann

Zuschüsse aus zwei Fördertöpfen machen Umbau und Sanierung möglich. Die Handwerker sollen wahrscheinlich 2025 anrücken. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Finanzierung und Zeitplan.

Die Stadthalle in Meerane steht vor einer XXL-Modernisierung. Rund zehn Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die traditionsreiche Kultureinrichtung gesteckt werden. Die Unterstützung aus zwei Förderprogrammen machen Umbau und Sanierung möglich. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Projekt.