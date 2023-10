Zwei Autoscheiben gehen in Meerane zu Bruch

Unbekannte haben in Meerane jeweils die hintere Seitenscheibe von zwei Autos zerstört. Die Fahrzeuge standen nur wenige Meter voneinander entfernt.

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende in Meerane zwei Scheiben an zwei Autos beschädigt. Laut Polizei wurde an einem grauen Opel Astra am Sonntagmittag eine kaputte hintere linke Seitenscheibe bemerkt. Der Wagen sei Am Rotenberg auf Höhe des Moeschler Weges abgestellt gewesen. Sachschaden: rund 200 Euro. Gestohlen wurde offenbar...