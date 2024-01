Zwei Unfälle in Glauchau und Dennheritz: Sachschaden summiert sich auf 37.500 Euro

Die Zusammenstöße ereigneten sich nach dem Abbiegen beziehungsweise nach einem Wendemanöver. Ein Skoda wurde gegen die Mauer eines Grundstücks geschoben.

Keine Verletzten, aber ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz nach zwei Unfällen am Montag im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz und in Dennheritz. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen summieren sich auf 37.500 Euro, teilt die Polizei mit.