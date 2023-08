Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung zwischen Glauchau und Wernsdorf

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. In Sichtweite der Unfallstelle gab es bereits zu Jahresbeginn einen Crash mit vier Schwerverletzten.

An der Kreuzung von Seestraße und Mülsener Straße in Glauchau hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet – mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 15.000 Euro.