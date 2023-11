Zwickauer Kreismusikschule „Clara Wieck“: Musiker begeistern mit dem Akkordeon

Das Akkordeonorchester Tacctart begeht am Samstag mit einem großen Konzert sein 25-jähriges Bestehen. Musikschüler Daniel Türschmann spielt von Beginn an im Orchester mit.

Das Akkordeon hat in den vergangenen Jahrzehnten seine vielseitigen musikalischen Einsatzmöglichkeiten unter Beweis gestellt und sich weit über den alleinigen Einsatz in der Volksmusik etabliert. Beredter Beweis dafür ist das Akkordeonorchester Tacctart der Kreismusikschule „Clara Wieck“, das am Samstag mit einem großen Jubiläumskonzert...