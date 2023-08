13 Firmen aus dem Landkreis Zwickau öffnen ihre Türen

Bei der „Spätschicht“ Mitte September gibt es für Besucher Infos bei laufendem Betrieb. Und die Firmen hoffen auf den ein oder anderen Bewerber auf offene Stellen.

Landkreis. 13 Betriebe aus dem Landkreis Zwickau machen am Freitag, 15. September, bei der sogenannten „Spätschicht“ mehrerer Wirtschaftsförderungsinstitutionen aus der Region mit und öffnen interessierten Besuchern ihre Türen. Ziel ist unter anderem, den Besuchern die Tätigkeiten bei laufendem Betrieb zu erläutern und nebenbei Fragen zu Aus- und Weiterbildungen sowie Stellenangeboten zu beantworten.

Mehrere Branchen vertreten

In der Region Zwickau reicht die Auswahl über mehrere Branchen hinweg. Dabei sind in diesem Jahr: ACPS Automotive, Aumann, Noon und Warema Sonnenschutztechnik aus Limbach-Oberfrohna, Kemas in Oberlungwitz, Geberit Lichtenstein, die TSG Troeger Surface Group in Bernsdorf, die Friweika in Remse, IDH Anlagenbau und Montage in Glauchau, die Waldenburger Bettwaren, Meleghy Automotive in Reinsdorf, Recipharm/Aesica Pharmaceuticals in Zwickau und Wirthwein Crimmitschau. Landrat Carsten Michaelis (CDU) sagt dazu: „In unserer industriell geprägten Region zeigen uns diese Einblicke, woher wir kommen, wo wir heute stehen und wohin sich die Zukunft entwickeln kann.“

Zum Vergleich: Im Erzgebirge machen den Veranstaltern zufolge 56 Unternehmen mit, in Chemnitz sind es 28. Die Angebote können ab sofort online über ein Buchungsportal gebucht werden. (kru)www.freiepresse.de/buchung