25. Todestag von Werner Legère: Was ist vom Autor des Buches „Ich war in Timbuktu“ geblieben?

Vor 25 Jahren, am 14. Oktober 1998, ist der Hohenstein-Ernstthaler Schriftsteller Werner Legère gestorben. Das Sprichwort sagt: Wer schreibt, der bleibt. Stimmt das? Was ist von Legère geblieben?

Vier Titel des Schriftstellers Werner Legère finden sich in der Bibliothek „Hans Zesewitz“ in Hohenstein-Ernstthal. „Unter Korsaren verschollen“, „Schwester Florence“, „Die Stiere von Assur“, und „Die Nacht von Santa Rita“. Was im Bestand fehlt, ist Legères wohl bekannteste Buch „Ich war in Timbuktu“. Doch ist das so...