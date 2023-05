A 4 bei Wüstenbrand: Kleintransporter überschlägt sich

Auf der Abfahrt Wüstenbrand der Autobahn A 4 in Fahrtrichtung Erfurt hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 20 Uhr fuhr ein Opel-Kleintransporter vermutlich zu schnell von der A 4 kommend in die Abfahrt und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. "Der Fahrer wurde dabei verletzt", so eine Sprecherin...