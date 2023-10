Ärztestreik und Medizinermangel im Landkreis Zwickau: Wo einer Praxis der Schuh drückt

Rainer und Christoph Lohmann hatten ihre Arztpraxis in Falken trotz des bundesweiten Streiks am Montag geöffnet. Dennoch begrüßen sie die Aktion. Wie ließe sich die Situation verbessern?

Am Montag hat die Kampagne „Praxis in Not“ bundesweit mit geschlossenen Praxen auf das Dilemma von Ärzten aufmerksam gemacht. Die Arztpraxis Lohmann in Falken hatte geöffnet. Dennoch sagen Rainer und Christoph Lohmann: „Die Streiks sind sehr gut. Je mehr, desto besser, denn das sorgt für Aufmerksamkeit in den Medien.“ Doch was ist...