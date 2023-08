Aktionstag im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal

Innerhalb der Festwoche zum 125. Jubiläum der Vereinigung von Hohenstein und Ernstthal werden Kostümführungen und eine Debatte zu Karl May angeboten.

Das Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal beteiligt sich am Donnerstag mit einem Aktionstag an der Festwoche zum 125. Jubiläum der Vereinigung von Hohenstein und Ernstthal. Geöffnet ist das Museum ab 10 Uhr. Kostümführungen durch die Ausstellungen sollen 11 und 15 Uhr stattfinden. Märchenerzähler Tobias Just wird ab 16.30 Uhr Karl Mays...