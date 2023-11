Auf Parkplatz in Hohenstein-Ernstthal: Autofahrerin saß mit 3,16 Promille am Steuer

Die Polizei hat den Führerschein direkt nach der Kontrolle eingezogen. Wie die Promille-Tour an der Ringstraße beendet werden konnte.

Hohenstein-Ernstthal.

Die Fahrmanöver auf einem Parkplatz an der Ringstraße in Hohenstein-Ernstthal haben Zeugen am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 16.20 Uhr stutzig werden lassen.