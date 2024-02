Auto-Zulassung im Kreis Zwickau: Im Notfall gehts auch schneller

Zwei bis drei Wochen dauert es mit regulärer Terminvergabe, bis neue Nummernschilder am Auto sind. Ein Rödlitzer quälte sich deshalb tagelang mit defektem Fahrzeug auf Arbeit. Ihm wurde geholfen.

Jens Jäger heißt nicht so, will seinen richtigen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Der Rödlitzer wandte sich am Wochenende an „Freie Presse“: Am Donnerstag nahm sein betagtes Auto nicht mehr richtig Gas an, am Freitag besorgte er sich ein anderes – und wollte es umgehend zulassen. Doch so einfach ist das im Kreis Zwickau nicht:...