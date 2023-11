Autofahrerin fährt gegen Holzbank mitten auf der B 173 in Oberlungwitz

Da haben sich Unbekannte wohl einen schlechten Scherz erlaubt. Am Dienstagabend fuhr eine Autofahrerin gegen ein plötzlich auftauchendes Hindernis.

Oberlungwitz.

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend in Oberlungwitz gegen eine Holzbank gefahren, die mitten auf der Straße stand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Renault gegen 20.20 Uhr auf der Hofer Straße/B 173 in Fahrtrichtung B 180. Auf Höhe des Abzweigs Neue Welt stand plötzlich eine Holzbank mitten auf der Fahrbahn, und die Renault-Fahrerin stieß mit ihrem Fahrzeug dagegen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer die Holzbank auf die Fahrbahn der Hofer Straße gestellt hat. Hinweise nimmt die Polizei im Revier Glauchau unter Ruf 03763 640 entgegen. (kru)