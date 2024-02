Autofahrt endet für 20-Jährigen in Hohenstein-Ernstthal im Krankenhaus

Beim Parken seines Autos hat sich ein junger Mann verletzt. Er übersah offenbar einen Poller.

Hohenstein-Ernstthal.

Für einen 20-Jährigen endete eine Fahrt mit seinem Opel in Hohenstein-Ernstthal im Krankenhaus. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, war der junge Mann zunächst auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Bahnhof gefahren. Offenbar ließ er es dabei jedoch an der nötigen Aufmerksamkeit für einige Begrenzungen fehlen und steuerte seinen Opel gegen einen Poller. Die Kollision war laut Mitteilung der Polizei zumindest so heftig, dass sich der 20-Jährige bei diesem Unglück verletzte und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zudem entstand beim Zusammenstoß von Auto und Poller auch Schaden, den die Polizei laut Information auf rund 5000 Euro beziffert. (reu)