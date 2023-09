Beim Feuerwehr-Fest in Lichtenstein geht´s heiß her

Mit einer Schauübung am Gerätehaus will die Jugendfeuerwehr am Samstag zeigen, was sie kann.

Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein feiert am Wochenende ihr alljährliches Feuerwehr- und Kinderfest am und im Gerätehaus auf dem Auersberg. Beginn ist am Samstag, 15 Uhr. Kurz darauf gibt es den Auftritt des Kindergartens „Flax und Krümel" sowie eine Schauübung der Jugendfeuerwehr (16.30 Uhr). Ab 19 Uhr soll Tanzmusik erklingen. Am...