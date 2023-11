Bekommt Lichtenstein Stolpersteine für NS-Opfer?

Um jüdisches Leben in Lichtenstein geht es am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung im Büro von Carlos Kasper (SPD). Dabei soll über Möglichkeiten der Erinnerung gesprochen werden.

Auch in Lichtenstein lebten bis zum Holocaust mehrere jüdische Familien – sie betrieben zum Beispiel im Bereich des Altmarktes mehrere Läden, in denen Schokolade, Bekleidung oder Schuhe erhältlich waren. Und es gab zumindest einen jüdischen Fabrikanten in der kleinen Stadt. An das Schicksal dieser Menschen, die von den Nazis vertrieben oder...