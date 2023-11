Lichtenstein: Wie eine kleine Stadt ihre Juden verfolgte

Großes Interesse hat eine Veranstaltung über jüdische Familien gefunden, die bis zur NS-Zeit in Lichtenstein lebten. Zunächst waren sie willkommen, dann wurden sie verfemt und drangsaliert. Nur wenige überlebten.

Gerda Hammerschlag hatte „auffallend blaue Augen und blondes Haar“ – er habe deshalb nicht erkennen können, dass sie eine Jüdin sei, beteuerte der Handlungsreisende, der sie 1935 ab und zu im Auto von Chemnitz nach Lichtenstein mitnahm. In Chemnitz trat die damals 27-Jährige mehrmals in der Woche als hervorragende Rezitatorin in der...