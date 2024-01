Brand im „Turmalinstift“ in Hohenstein-Ernstthal: Eine Wohnung komplett zerstört

Mehrere ältere Bewohner mussten am Freitagmorgen aus einem Objekt für Betreutes Wohnen an der Conrad-Clauß-Straße evakuiert werden. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen.

Zu einem Großeinsatz mussten Feuerwehren und Rettungsdienst am Freitagtagmorgen in Hohenstein-Ernstthal ausrücken. Gegen 8.30 Uhr war im Dachgeschoss des Gebäudes für Betreutes Wohnen „Turmalinstift“ an der Conrad-Clauß-Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Ortswehren aus Ernstthal, Hüttengrund und Wüstenbrand sowie die Feuerwehr... Zu einem Großeinsatz mussten Feuerwehren und Rettungsdienst am Freitagtagmorgen in Hohenstein-Ernstthal ausrücken. Gegen 8.30 Uhr war im Dachgeschoss des Gebäudes für Betreutes Wohnen „Turmalinstift“ an der Conrad-Clauß-Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Ortswehren aus Ernstthal, Hüttengrund und Wüstenbrand sowie die Feuerwehr...