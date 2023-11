Brennender Transporter: Vollsperrung der A4 und 60.000 Euro Schaden

Kurz nach acht Uhr morgens ist ein Mercedes-Transporter auf der A4 in Flammen aufgegangen. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Der Brand eines Kleintransporters hat am Montagmorgen für Behinderungen auf der Autobahn A4 gesorgt. Kurz nach acht Uhr war ein Mercedes-Transporter unmittelbar vor der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Dresden in Flammen aufgegangen. Wie der Fahrer (36) gegenüber der Polizei berichtet, hat sein Fahrzeug plötzlich im Motorraum Feuer...