Callenberg: Diebe schlagen Autoscheibe ein und stehlen Handtasche

Eine zurückgelassene Handtasche hat in Callenberg offenbar Diebe verleitet, in ein Auto einzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Frau ihren weißen VW Caddy am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz An der Schule nahe der Altenburger Straße/B 180 geparkt. Als sie etwa zwei Stunden später zurückkam, habe sie...