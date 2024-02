Die Euro-Schule Hohenstein-Ernstthal will als "Klimaschule" aktiv werden

Ein neuer Titel soll an der Bildungsstätte in Hohenstein-Ernstthal nicht nur eine Floskel sein, sondern in die Konzepte in verschiedenen Ausbildungsbereichen einfließen.

Zusammen mit zehn anderen sächsischen Schulen haben die Euro-Schulen und die Euro-Akademie an der Antonstraße in Hohenstein-Ernstthal vom sächsischen Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) den Titel „Klimaschule“ erhalten. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Hohenstein-Ernstthaler Bildungsstätte schwerpunktmäßig in... Zusammen mit zehn anderen sächsischen Schulen haben die Euro-Schulen und die Euro-Akademie an der Antonstraße in Hohenstein-Ernstthal vom sächsischen Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) den Titel „Klimaschule“ erhalten. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Hohenstein-Ernstthaler Bildungsstätte schwerpunktmäßig in...