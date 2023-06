Die Ukulele bleibt daheim: Newcomerband Jagster spielt auf dem Ankerberg-Festival

Am Rande des Grand-Prix-Wochenendes am Sachsenring gibt es auch in diesem Jahr jede Menge Party. Beim Festival auf dem Ankerberg ist neben „alten Hasen“ die junge Band Jagster zu hören.

Zum ersten Mal tritt die 2019 gegründete Band „Jagster" beim Festival auf dem Ankerberg auf. Das Quartett ist dort Teil eines üppigen Livemusik-Angebots, welches die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Schon ab Donnerstag brennt die Luft auf den beiden Festivalbühnen. So sind auf der Open-Air-Bühne die Böhse-Onkelz-Coverband „Engel in Zivil"aus...