Diebstahl aus Baumarkt in Lichtenstein

Ein Baumarkt an der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein ist in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen von Dieben heimgesucht worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Entwendet worden seien insgesamt sieben Akku-Schrauber...