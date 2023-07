Dirtpark Bernsdorf: Viel Erde, aber noch keine Baugenehmigung

Eine Pumptrack verlockt auf einer Wiese am Ortsausgang von Bernsdorf in Richtung Lichtenstein bereits zu hohen Sprüngen mit dem Fahrrad. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Gelände oberhalb des Naturschutzgebietes am Kindergarten zwischen Bundesstraße 173 und Wanderweg Lindenallee will der Verein JumpBer einen Dirtpark errichten. Grünes Licht...