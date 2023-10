Dorfrockmeisterschaft: Für Heinrichsort bleibt es spannend

Nach zähem Beginn kam Heinrichsort bei der Deutschen Dorfrockmeisterschaft von Sänger Remo noch gut in Schwung. Ob es für den Sieg gereicht hat, ist aber erst in ein paar Tagen klar.

Gegen 16 Uhr wirkte der Heinrichsorter Festplatz am Samstag auf den ersten Blick eher verwaist. Die meisten Besucher hielten sich eher am Rand auf. Vor allem direkt an der Bühne, auf der Pop-Rock-Sänger Remo seinen Auftritt begann, war es ziemlich leer. Und auch der Berliner selbst sorgte erstmal für Fragezeichen. „Ich nehme mal einen Schluck...