Drei Unfälle auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Retter bekommen unverhofft Unterstützung von einer Ärztin, die im Stau steht

Im Berufsverkehr hat es am Montagmorgen eine Unfallserie gegeben. Zu den Verletzten gehört auch ein acht Monate altes Baby, welches in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Was bisher bekannt ist.

Fünf verletzte Personen und einen Sachschaden von rund 45.000 Euro gibt es nach drei Unfällen auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal zu beklagen. Die Kollisionen haben sich am Montagmorgen innerhalb von knapp einer Stunde im Berufsverkehr ereignet. Und die Rettungskräfte vor eine Herausforderung gestellt. „In der Leitstelle sind eine Vielzahl...