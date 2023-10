Einsatz für Polizei und Rettungsdienst: Was war am Mittwochabend in Hohenstein-Ernstthal los?

Im Bereich der Kreuzung von Conrad-Clauß-Straße und Friedrich-Engels-Straße standen mehrere Blaulicht-Fahrzeuge. Nach einer Schlägerei musste ein Mann medizinisch versorgt werden.

Vier zum Teil alkoholisierte Männer waren an einer erst verbal und später körperlich geführten Auseinandersetzung am Mittwochabend in Hohenstein-Ernstthal beteiligt. Sie hat sich an der Kreuzung von Conrad-Clauß-Straße und Friedrich-Engels-Straße ereignet. Darüber informiert die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Beamten...